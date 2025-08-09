女優の倉科カナ（37）が9日、自身のインスタグラムを更新。焼肉を前に満面の笑みを浮かべる様子が反響を呼んでいる。倉科は「今日は焼肉にしない？」と書き出し、笑顔で網の上のお肉を見つめる自然体のオフショットをアップした。人気女優の素顔が垣間見える投稿には「めっちゃニヤけてるかな吉が好き」「良い笑顔」「めっちゃ嬉しそう」などのコメントが寄せられていた。