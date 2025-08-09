◆第３０回エルムステークス・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル、稍重）北の大地で行われる真夏のダート決戦に１４頭が出走し、藤岡佑介騎手が騎乗した１番人気のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は４角先団で、抜け出しをうかがう絶好の位置も２馬身半差の２着。重賞初勝利とはならなかった。同馬は昨年２月にデビュー。芝の５戦は勝つことができなかったが、昨夏にダート