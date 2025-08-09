九州大（福岡市西区、石橋達朗学長）は６日、マレーシアのマハティール元首相（１００）に名誉博士号を授与した。国際交流を通じて大学に対し、教育・研究上、顕著な貢献をしたことなどを評価した。授与式に先立ち、マハティール氏は学生らに「争いのない未来を築く処方箋」をテーマに講演。分断が進む世界情勢に危機感を示し、「紛争解決には、交渉や仲介、調停など平和的な解決が必要だ。反戦を推進する人がリーダーに選出さ