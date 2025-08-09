◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（９日・みずほペイペイドーム）日本ハムの万波中正外野手が強肩を発動し、「ライトゴロ」を成立させた。４回１死、ソフトバンクの８番・海野が生田目の外角ツーシームをとらえた打球は、ライナーで右方向へ。右翼手・万波は素早く捕球すると、迷わず一塁のマルティネスに送球。完全に安打性だった当たりをアウトにして、代わったばかりの２番手・生田目を救った。一塁手・マルティネス