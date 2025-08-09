◆東海中学総体サッカー▽決勝静岡学園１２―０常葉大橘（９日、エコパスタジアム）静岡県勢対決となった決勝戦は、静岡学園（静岡１位）が常葉大橘（同２位）に１２―０で圧勝。３年ぶりの優勝を飾った。静学は前半４分、右サイドから切れ込んだＭＦ宮坂脩斗（３年）が利き足とは逆の左足でミドルを決めて先制。今大会２試合で無得点だった背番号１８の「１発決めてやる！」と思い切りよく放ったシュートが、チームを波に乗