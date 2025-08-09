春夏通じて初めて甲子園に出場した聖隷クリストファー高校の記念すべき初戦を応援しようと、浜松市内の老人ホームで8月9日、パブリックビューイングが行われ、利用者らが選手たちにエールを送りました。 パブリックビューイングを開いたのは、浜松市浜名区の老人ホーム「浜名湖エデンの園」(細田成則園長)です。運営が高校と同じ聖隷グループという縁で実施しました。この日は、利用者