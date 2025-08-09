北海道・釧路市浪花町で2025年8月8日午前9時前、「倉庫から煙が見える」と関係者とみられる男性から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、火は自力消火されましたが、倉庫に保管されていた魚粉がくすぶっていて、一酸化炭素が充満しているとみられ、消防が酸素マスクを装着して活動しています。出火から3時間が経過しても鎮火しておらず、警察は自然発火したとみて、詳しい原因を調べる方針です。