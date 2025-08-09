米国心臓協会が超加工食品の摂取に関する待望のガイドラインを公表した/Dzevoniia/iStockphoto/Getty Images/File（ＣＮＮ）米国最大の心臓健康団体「米国心臓協会」がこのほど、超加工食品の摂取に関する待望のガイドラインを発表した。この数日後には、ロバート・ケネディ・ジュニア保健福祉長官が主導する「米国を再び健康に（ＭＡＨＡ）」委員会の第２次報告書が公表される予定。５月に公表されたＭＡＨＡの第１次報告書では、