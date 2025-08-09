阪神甲子園球場神奈川代表の横浜は９日、練習を行わず、休養に充てた。前日８日に敦賀気比（福井）と１回戦を勝利したナインのコンディションを考慮したもの。練習オフは大阪入り後初めて。横浜は１３日の第３試合、２回戦で滋賀代表の綾羽と対戦する。