姶良市などによりますと、大雨の影響で、市北部の北山上集落につながる県道などで陥没や土砂崩れが発生し、集落の24世帯43人が孤立状態となっています。復旧の見通しは立っていないということです。 住民は全員無事で、9日、市の職員が水や食料などの物資を住民に渡したということです。 ・ ・ ・