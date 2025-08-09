気象台は、午後3時31分に、大雨警報（浸水害）を上士幌町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・上士幌町に発表 9日15:31時点十勝地方では、9日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■上士幌町□大雨警報【発表】・浸水9日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量30mm