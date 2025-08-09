オードリー・ヘプバーン主演の映画『ティファニーで朝食を』は、アメリカ・ニューヨークが舞台の映画。観たことがある人や、タイトルを聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。お金持ちな男性との結婚を夢見る主人公の日課は、宝石店「ティファニー」の前で朝食のパンを食べること。公開当時、実際にティファニーのレストランやカフェはありませんでしたが、2017年にティファニーのカフェ「ブルー ボックス カフェ」がオー