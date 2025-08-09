愛媛FCは7日、クラブ公式サイトでホームゲーム開催日の駐車場に関する注意事項を発信した。愛媛は「クラブからの特別な案内がない限り、スタジアム周辺施設の駐車場をご利用いただくことはできません」とし、「えひめこどもの城、愛媛県立生涯学習センター、ひめぎんグラウンドなどの駐車場へ無断で駐車されますと、各施設にご迷惑をおかけすることになりますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします」と協力を呼びかけ