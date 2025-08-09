「台風11号」が発生 気象庁は、きのう（８日）午前３時、マリアナ諸島において、熱帯低気圧が台風11号になったと発表しました。台風はきょう（９日）正午には小笠原近海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで