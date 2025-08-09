【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は８日（日本時間９日）、本拠地でのブルージェイズ戦に１番指名打者で出場し、５打数３安打だった。３安打は６月１５日以来、４４試合ぶり。ドジャースは５―１で快勝した。最優秀投手賞（サイ・ヤング賞）を３度受賞した通算２１８勝の右腕シャーザーから、大谷が鮮やかに安打を放った。一回、初球から２球連続で内角を攻められた後、外角のカーブをしっかりと振