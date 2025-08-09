Ｊ１の神戸が９日、神戸市内で練習を行った。１０日の町田戦（Ｇスタ）に向けて、ＧＫ前川黛也が取材に応じた。現在チームは公式戦１０戦負けなしと好調な状態が続いている。シーズン開幕当初はなかなか流れに乗りきれずにいたが、７月２０日の岡山戦で今季初の首位に浮上。天皇杯も８強まで勝ち上がっており、リーグ３連覇と天皇杯連覇も十分視野に入っている状況だ。一方の町田も公式戦８連勝中。波に乗っている相手との一