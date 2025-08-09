イチロー氏とＣＭで共演経験のある野球女子タレント・新谷あやかが９日、ソフトバンク・日本ハム戦（みずほペイペイ）のセレモニアルピッチを行った。足を上げての豪快なフォームからノーバウンドで投げ込むとスタンドからどよめきが起きた。登板後は「めっちゃ、うれしいです。夢がかなった」と涙を流した。だが、球速９１キロには後悔。「最速が１０２キロで１年に１回ぐらい１００キロが出る。基本は９７キロが多かったので