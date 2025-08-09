「ソフトバンク−日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）首位攻防３連戦の初戦の先発を任された日本ハム・加藤貴が、今季最短の四回途中４失点でＫＯされた。１点リードの二回に山川の左中間へのソロ、海野の右前適時打で逆転を許すと、四回にもダウンズに左中間への２ランを浴びた。制球力が生命線のベテランだが、この日は甘く入る球が多く、打者１６人に対して被安打６。四回１死となったところで、新庄監督が生田目