■8月9日放送の『キントレ』「名探偵コナン選手権」オフショット 【写真・動画】京本大我が探偵ルックでコナンポーズ！『キントレ』オフショット／番組予告 日本テレビ『キントレ』公式SNSに、8月9日放送の「名探偵コナン選手権」オフショットが公開された。 番組おなじみのKing ＆ Princeと山崎弘也、劇団ひとりに、ゲストのSixTONES京本大我と藤田ニコルが挟まれ、全員で“名探偵コナン”ポーズをきめている。