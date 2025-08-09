◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・京セラＤ）阪神・長坂拳弥捕手が、試合前練習でアクシデントに見舞われた。走塁練習中。三塁ベースを回ったところで、左翼からホームに向かって投じられた送球が後頭部を直撃した。その場で後頭部を押さえながら動けず、数分後にトレーナーに付き添われながら自力歩行で一塁ベンチ裏へ。練習を途中で切り上げた。