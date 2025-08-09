卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は9日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同15位のアントン・シェルベリ（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して準々決勝進出を決めた。 ■立ち上がりから見せた安定感 張本智は7日の1回戦で初対戦のフィン・ルー（オーストラリア）をストレートで下して順当に突破。