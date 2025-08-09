「ソフトバンク−日本ハム」（９日、みずほペイペイドーム）日本ハム・万波が肩で魅せた。四回１死走者なしで海野がライト前へ。しかし、定位置を守っていた万波が無駄のない動きで捕球から素早く一塁に送球すると楽々アウトに。球場は騒然。ソフトバンクベンチでも山川や近藤らがあ然とした表情で苦笑いを浮かべていた。