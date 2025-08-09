韓国映画界の巨匠・パク・チャヌク監督（６１）が、米作家協会から除名されたことが明らかになったと９日、韓国メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。記事によると米現地時間の８日、同協会はパク監督とカナダ出身の俳優・ドン・マッケラーを、除名処分にしたことを発表したという。これに先立ち米作家協会は２０２３年、ストリーミング市場の拡大による待遇改善の要求と、人工知能（ＡＩ）を使用した制作物歪曲（わいきょく）