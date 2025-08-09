日本ハム―ソフトバンクプロ野球、日本ハムは9日、みずほPayPayドームでソフトバンクと対戦した。4回に右翼手の万波中正が強肩を活かして「ライトゴロ」を成立させ、球場を騒然とさせた。1-4で追いかける4回1死走者なし。ソフトバンクの海野が右打席から放った鋭い打球はライト前で落ちた。すると、ワンバウンドで捕球した万波がすぐさま一塁へ矢のような送球。一塁で刺しアウトを奪った。このスローには球場のファンも騒然。