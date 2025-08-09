大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣（24）が、オフィシャルファンクラブを開設することを自身の公式インスタグラムで発表した。 野中はアウトサイドヒッターで秋田北高校出身。高校卒業後、2020年に日立Astemoリヴァーレ（現・Astemoリヴァーレ茨城）に入団した。昨季のSVリーグではレギュラーシーズン37試合、クォータ&