アジアカップバスケットボール男子のアジアカップは8日、予選グループフェーズ第2戦が行われ、日本はイランに70-78で敗れた。接戦の中で存在感を放ったのが3ポイント（P）シュート5本を含む22得点を挙げた富永啓生。あまりの成功率に、テレビ朝日系生中継でスタジオ観戦した広瀬すずも「怖い」と固まるドン引きの反応を見せた。思わず目を丸くした。富永は第1クォーター（Q）残り1分47秒で最初の3Pを決めると、第2Qも開始17秒