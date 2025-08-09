シャープが発表した2025年度第1四半期（2025年4月〜6月）の連結業績は、売上高が前年同期比11.2%減の4724億円、営業利益は前年同期のマイナス58億円の赤字から153億円の黒字に転換。経常利益はマイナス101億円の赤字から185億円の黒字となり、当期純利益は前年同期のマイナス12億円の赤字から272億円の黒字に転換した。シャープ 2025年度第1四半期（2025年4月〜6月）の連結業績利益が大きく改善、構造改革進むシャープの沖津雅浩社