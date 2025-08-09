モントワールは、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『JA金沢市焼きいもばうむ』を2025年8月4日に期間限定で販売中です。 モントワール『JA金沢市焼きいもばうむ』  発売日：2025年8月4日(月)希望小売価格：399円(税込)内容量：8個賞味期限：90日販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど モントワールは、特産素材のお菓