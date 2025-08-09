スペインの巨匠エル・グレコが描いた「受胎告知」の実寸大パネルと写真に納まる絵画修復士のエバ・マルティネスさん＝7月、岡山県倉敷市の大原美術館岡山県倉敷市の大原美術館が所蔵する代表的な作品で、スペインの巨匠エル・グレコ（1541〜1614年）が描いた「受胎告知」の修復が66年ぶりに進む。表面の汚れを取り除き、透明感のある本来の色彩を取り戻す目的で、スペインから招聘した絵画修復士が7月中旬から作業。描かれた約40