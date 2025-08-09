輪島塗の体験施設で箸を制作する「くまモン」＝9日午前、石川県輪島市熊本県のPRキャラクター「くまモン」が9日、能登半島地震の被災地・石川県輪島市を訪れ、伝統工芸品「輪島塗」の制作体験をしながら住民と交流した。昨年に続く能登訪問で、元気をもらった被災者からは「また来てほしい」などと感謝の声が相次いだ。熊本県から「復興応援“絆”大使」に任命されているくまモン。輪島市中心部にある輪島塗の体験施設に到着す