北欧館で開かれたフィンランド発祥の世界的キャラクター「ムーミン」の誕生80周年を祝うイベントで、写真に納まる家族＝9日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の北欧館で9日、フィンランド発祥の世界的キャラクター「ムーミン」の誕生80周年を祝うイベントが開かれた。約40人の来場者が、ムーミンのイラストを描いた絵手紙を作るワークショップに参加。特別仕様の切手を貼ってポストに入れた。ムーミンは、フィンランドの