3連休の初日を迎えた9日、お盆休みを利用して旅行や、ふるさとなどに向かう人たちで、新幹線や空の便では混雑のピークを迎えています。（東京駅で）「新大阪！お友達に会いに行く」（東京駅で）「山口県です。おじいちゃん、おばあちゃんに会いにいきます」「元気な姿を見せてあげたいなというのが一番」JR東海によりますと、東海道新幹線は9日が下りのピークで「のぞみ」は午前中の下りが、ほぼ満席となりました。また、JR東日