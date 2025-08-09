「ドジャース５−１ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）ブルージェイズが試合後に公式ＳＮＳを更新。「競争相手。友人。野球のレジェンド。マックス・シャーザーとクレイトン・カーショーがグラウンド上での歴史的な再会後、ユニホームを交換した」と記し、互いのユニホームを持ったこの日の先発投手２人の写真を投稿した。２人は２００６年ドラフト組のメジャー１８年目。シャーザーが右投げ、カーショーが左投げの違い