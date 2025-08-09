アトレチコ・ミネイロは8日、レアル・マドリードからブラジル人MFヘイニエルが完全移籍で加入することを発表した。契約期間は2029年12月末までとなる。2002年1月19日生まれのヘイニエルは、2019年8月にフラメンゴでトップチームデビューを飾った。2019シーズンのカンピオナート・ブラジレイロ・セリエA（ブラジル1部）では、14試合の出場で6得点2アシストをマーク。欧州ビッグクラブによる争奪戦の末に、18歳を迎えた2020年1月