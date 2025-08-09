ホテルニューグランドは、「S.Weilのババロア」をアレンジした夏季限定新商品「クリームソーダゼリー」を販売する。バニラ薫るババロアに、メロンソーダに見立てたゼリーを重ね、トップにはメロンゼリーを攪拌して仕上げた泡をトッピングし、ソーダのしゅわしゅわ感を表現した。店内のカフェエリアでイートインで食べることもできる。「クリームソーダゼリー」のほかにも、「S.Weil のババロア」、「S.Weil のモカソフトクリーム