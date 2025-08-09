アストン・ヴィラは8日、ニースからコートジボワール代表FWエヴァン・ゲサンを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「29」を着用することが発表されている一方、移籍金や契約期間などについては明らかになっておらず。ただ、イギリスメディア『BBC』は、2600万ポンド（約52億円）に430万ポンド（約8億5400万円）の追加オプションが付随した移籍金で合意したほか、フランスメディア『フット・メルカート』は契約期間を5