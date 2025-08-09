料理研究家の桜井奈々が8日に自身のアメブロを更新。ノープランで大阪万博を訪れたことを明かした。この日、桜井は「ノリと勢いで来ちゃった大阪万博」と切り出し「もう入るだけでoK！！入るのに40分くらいかかりましたが入ったら、、快適」と報告。「噂の大屋根リング」「摩訶不思議 薄気味悪い、、ミャクミャクもだんだん可愛くみえてきた笑」と写真を公開し「なんの情報もなくふらふらしてますが楽しい！！おもいのほか涼しくて