フリーアナウンサーの高橋真麻が8日に自身のアメブロを更新。長年気になっていた噛み合わせの治療を開始したことを報告した。この日、高橋は「今日は朝から歯医者さんへ」と切り出し「噛み合わせのズレが長年気になったまま過ごしてきてしまいましたが良い先生、病院と出逢うことが出来」と説明。「時間はかかるそうですが残りの人生に比べれば1.2年なんて短いものですから治療を始めることにしました」と報告した。続けて「ここ数