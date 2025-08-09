◇パ・リーグ日本ハム-ソフトバンク（2025年8月9日みずほペイペイ）日本ハムの万波が驚がくのプレーを見せた。1−4の4回1死走者なしの守備の場面。カウント1−2からの海野の右前へのゴロを猛チャージし、一塁へ矢のような送球。持ち前のレーザービームでアウトとし「右ゴロ」を完成させた。打者が投手のケースなどでは時々、見られるプレーながら、野手を楽々とアウトにするのはレア。球界屈指の強肩を遺憾なく発揮し