イングランド・プレミアリーグの日本代表ＤＦ高井幸大（２０）が、レンタルに出されることもあり得るようだ。高井は今夏に下部組織から在籍したＪ１川崎からイングランドの名門へ移籍。Ｊクラブから海外クラブへ移籍した選手で最高額となる移籍金５００万ポンド（約１０億円）と報じられ、期待の高さがうかがえる。それだけに武者修行を経ずに今季トットナムでプレーする見通しになっている。そんな中、英メディア「ＴＢＲフ