◆フィギュアスケートサマーカップ第１日（９日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）ジュニア女子ショートプグラムが行われ、櫛田育良（木下アカデミー）が６６・５４点をマークした。冒頭でコンビネーションジャンプを決めるなど、ミスなくまとめスタンディングオベーションが起きた。「ジャンプを全てそろえることができてとてもうれしい。けど、スピンとステップで詰まってしまった部分が自分の感覚ではある。そういう