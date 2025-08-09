俳優の鈴鹿央士が９日、大阪市内で舞台初出演となる「リア王」大阪公演（１１月８日〜１６日、ＳｋｙシアターＭＢＳ）に向け、取材会に出席した。初めての舞台出演ということもあり、オファーを受けた時は「先輩方の舞台を見させていただいていて、いつか自分も舞台に立ってみたいという思いがあった。それがいよいよ来たかって思いましたね」とにっこり。また、初舞台がシェークスピアの四大悲劇として有名な「リア王」という