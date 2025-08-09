レスリング女子５０キロ級の東京五輪金メダリスト、須崎優衣（２６）＝キッツ＝が８日、オフショットを公開。涼しげなブルーとホワイトのワンピース姿でオフを満喫した様子を投稿した。コメント欄などでは「めちゃくちゃ可愛い」、「笑顔がたまらなく素敵」、「優衣さんカワイイ。めっちゃ女子してる」、「洋服、笑顔めちゃかわいい」、「強くて綺麗な優衣さん、最高」との声が寄せられていた。