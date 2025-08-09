「大阪・関西万博協賛競輪／吉岡稔真カップ争奪戦・Ｇ３」（９日、小倉）小倉でレアのデイ開催Ｇ３が開催中。９日はボートレーサーの森高一真（４７）＝香川・８５期・Ａ１＝と西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝が来場。８Ｒ発売中に場内ステージで行われたトークショーに出演した。北九州市出身の西山が来場とあって、多くのボートマニアがステージ前に集結。７月のオーシャンカップ（徳山）でＳＧ初優勝を飾ったばか