◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）首位攻防戦でソフトバンクがすぐさま逆転に成功した。一塁手の中村晃の失策で1点を先制された直後の2回。先頭の山川穂高は先発加藤貴之が投じた外角のチェンジアップに思いっきり腕を伸ばしてアジャスト。打球は左中間スタンドに吸い込まれるように飛び込む17号ソロとなった。9試合ぶりの一発に山川は「うまく反応して捉えることができた。先制を許した直後に追いつく