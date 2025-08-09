◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは守備の乱れもあり、先制点を献上した。両チーム無得点の2回。先発の有原航平が、マルティネスの右中間二塁打と犠打で1死三塁のピンチを招いた。清宮幸太郎の一塁への緩いゴロを処理した一塁中村晃が、本塁に悪送球。三走のマルティネスが先制のホームを踏んだ（記録は野選と一失）。7月19日の西武戦（ベルーナドーム）以来、後半戦初スタメンとなったベ