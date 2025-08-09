福岡県9日、福岡管区気象台から同日午前11時、線状降水帯の発生予測に関する気象情報が発表されたとして、防災メールで警戒を呼びかけた。同県では、9日夜のはじめごろから10日夜のはじめごろにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。今後、気象台が発表する気象情報や市町村が発令する避難情報に留意し、ハザードマップや避難所・避難経路など、早めの確認を呼びかけた。福岡県では