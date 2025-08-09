タレント・スマイリーキクチ（53）が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。第107回全国高校野球選手権に出場する高校を中傷するネット民に苦言を呈した。日本高等学校野球連盟は公式サイトを更新し「誹謗中傷等への対応について」と題した声明をアップ。「近年、スポーツ競技大会において、大会関係者に対する誹謗中傷や差別的な言動などが、特にSNS上で拡散される事案が確認されるようになっています。こうした行為は、