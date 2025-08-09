8月9日早朝、酒に酔って静岡市内の繁華街の路上で寝ていた男性のビジネスバッグを盗んだとして、静岡市内の男子大学生らが警察に逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡市葵区の男子大学生(18)とすべて自称、静岡市駿河区の男子大学生(18)の2人です。2人は9日午前4時半頃、静岡市葵区内の路上で、酒に酔って路上に寝ていた静岡市の男性医師(29)のビジネスバッグを盗んだ疑いがもたれています。 警察によります