天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは9日、長崎原爆の日に合わせて皇居・御所で黙とうし、犠牲者を悼まれた。上皇ご夫妻は東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所で黙とうした。上皇さまは、終戦の日と広島、長崎への原爆投下日、沖縄慰霊の日を「忘れてはならない四つの日」とし、上皇后美智子さまと毎年黙とうをささげてきた。天皇陛下はこれに倣い、ご一家で黙とうを続けている。